Sondage : 72 % des Français comptent aller voter au second tour de l'élection présidentielle

A dix jours du second tour de la présidentielle, opposant Emmanuel Macron (LREM) à Marine Le Pen (RN), plus de 7 Français sur 10 ont indiqué leur volonté de se rendre aux urnes, selon un sondage CSA pour CNEWS publié ce jeudi 14 avril.

Dans le détail, parmi le panel de citoyens français interrogés pour les besoins de cette enquête *, 72 % d’entre eux ont en effet indiqué qu'ils prévoyaient de voter au second tour du scrutin présidentiel.

Autre enseignement de cette étude CSA, plus l’âge des personnes sondées est grand, plus ces dernières ont l’intention de prendre part au vote. En effet, 82 % des Français âgés de plus de 65 ans ont affirmé qu’ils se rendraient dans l’isoloir, contre 73 % des 50-64 ans, 72 % des 35-49 ans, 63 % des 18-24 ans et 59 % des 25-34 ans.

Une autre disparité s’est aussi exprimée sur le plan géographique avec un taux d’abstention envisagé de 24 % en Ile-de-France contre 28 % en région. A noter aussi, le contraste en fonction du genre avec une abstention estimée à 30 % pour les femmes contre 25 % chez les hommes.

Près d’un électeur LFI sur deux envisage de ne pas voter

Au niveau de l'appartenance politique des répondants, 89 % des sympathisants LREM ont confirmé leur intention de se rendre aux urnes, comme 86 % des électeurs du PS et du RN et 82 % des soutiens de Reconquête.

En revanche, 47 % des électeurs LFI, visiblement dépités par l’élimination de justesse de Jean-Luc Mélenchon pour ce duel de second tour, ont indiqué qu'ils ne se rendraient pas dans les bureaux de vote le dimanche 24 avril. Enfin, 23 % des sympathisants LR et EELV ont aussi indiqué qu'ils bouderaient le second tour de l'élection.

Vers une abstention historique ?

En constante augmentation depuis 2007, que ce soit au premier ou au deuxième tour des scrutins présidentiels successifs, l’abstention pourrait atteindre des sommets le 24 avril prochain.

Avec un indice de participation évalué à 72 %, l'abstention est, elle, ainsi estimée à dix jours du second tour de l’élection présidentielle à 28 %, soit quasiment deux points de plus qu'au premier tour où l'abstention était de 26,3%.

Un taux d'abstention, qui s'il se vérifie dimanche 24 avril, serait historiquement élevé pour un second tour de l'élection présidentiel, car jamais vu depuis 2002. Il ne serait toutefois pas un record dans la Ve République puisque l'abstention avait atteint 31,15% en 1969 lors du duel entre le gaulliste Georges Pompidou et le centriste Alain Poher.

* Sondage effectué par questionnaire auto-administré en ligne, les 12 et 13 avril 2022, auprès d'un échantillon de 1.010 personnes inscrites sur les listes électorales représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de région et de catégorie d'agglomération.