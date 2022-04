Jordan Bardella : «La réélection d'Emmanuel Macron serait un chèque en blanc pour cinq ans supplémentaires de saccage social»

Invité de Laurence Ferrari dans la Matinale de CNEWS ce vendredi 15 avril, Jordan Bardella, président du RN, a attaqué le projet d’Emmanuel Macron, adversaire de Marine Le Pen au second tour de l’élection présidentielle.

«La réélection d’Emmanuel Macron serait un chèque en blanc pour cinq ans supplémentaires de saccage social, d'explosion fiscale et d'impuissance face à l'insécurité», a-t-il pointé.

Jordan Bardella invite ainsi les déçus de la politique du président sortant à «travailler et de faire un bout de chemin ensemble». D'ailleurs, «je pense que beaucoup d'électeurs de droite sont attachés à la défense de la France et à la survie de notre pays dans ce XXIe siècle».

A neuf jours du second tour de la présidentielle, Emmanuel Macron l'emporterait face à Marine Le Pen, avec un score de 53% contre 47% pour la candidate du RN. Mais la marge entre le deux concurrents reste moindre qu'il y a cinq ans (64/36%). Et plusieurs inconnues demeurent encore, notamment le niveau de l'abstention et le report des 21,95% de voix qui se sont portées dimanche sur le candidat insoumis Jean-Luc Mélenchon.