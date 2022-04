Week-end de Pâques : du soleil et du monde sur les routes

Il va y avoir du soleil sur le pays et du monde sur les routes pour ce week-end de Pâques. Météo France prévoit en effet des températures douces pour les journées de samedi 16, dimanche 17 et lundi 18 avril 2022. Mais pour en profiter, certains conducteurs devront s'armer de patience.

Les bonnes nouvelles d'abord : côté météo, le beau temps va ainsi commencer à s'installer progressivement sur le pays, et cela dès ce vendredi.

En moyenne, les températures se situeront aujourd'hui autour des 20 °C, à quelques exceptions près sur le littoral. Par exemple, 13 °C seulement sont attendus à Cherbourg, 16 °C à Brest ou encore 15 °C à Biarritz. A l'inverse, des pointes pouvant atteindre les 25 °C, voire les 28 °C dans l'arrière-pays méditerranéen, ne sont pas exclues dans le Sud-Est.

Demain, samedi, le week-end pascal démarrera avec un grand soleil sur tout l'Hexagone. Seul le Sud-Ouest pourrait connaître un ciel nuageux. Les températures minimales devraient quant à elles être enregistrées à Biarritz et Cherbourg avec 15 °C. Les maximales pourront cependant atteindre les 25 °C à Montpellier, 19 °C à Paris ou encore 21 °C à Ajaccio.

#MeteoDeDemain avec du





T°C élevées pour une mi-avril, dignes d'un mois de juin, dépassant souvent 20 °C en journée au nord et les 25°C dans le Sud-Est voir 28 °C dans l'arrière pays méditerranéen. #ObservationsParticipatives Météo-France

Le beau temps se poursuivra dimanche, mais quelques nuages devraient commencer à garnir le ciel dans l'après-midi sur le quart nord-est. Le mercure amorcera aussi une légère décrue avec des températures un peu moins élevées comparées à samedi. Puis lundi, qui clôturera le week-end de Pâques, coïncidera avec une arrivée massive de nuages conjuguée à une petite baisse du thermomètre, Météo France prévoyant 16 °C à Paris, 17 °C à Marseille, ou encore 16 °C à Strasbourg.

Un vendredi rouge dans le sens des départs

Avec un soleil très généreux sur l'ensemble du territoire, qui plus est en ce week-end prolongé de Pâques, il va aussi falloir bien préparer ses trajets. Et les hostilités vont commencer dès aujourd'hui, Bison Futé voyant rouge dans le sens des départs, ce vendredi 15 avril.

Prévision #BisonFuté : circulation très difficile dans toute la France vendredi. Soyez prudents sur la route ce week-end et suivez les prévisions en temps réel sur l'app Bison futé ou ici : https://t.co/XUUExNeGNo

Pour votre sécurité, pensez à faire une pause toutes les 2 heures.



Pour votre sécurité, pensez à faire une pause toutes les 2 heures. pic.twitter.com/4GHFcBEa5D — Sécurité routière (@RoutePlusSure) April 14, 2022

Le trafic sera encore chargé demain samedi, surtout sur le quart nord-est du pays toujours rouge, et le reste du territoire classé orange. Dans le détail, la circulation sera très difficile sur les autoroutes A7 et A9 en direction du Sud et sur l'A13 vers la Normandie, vendredi. En Île-de-France, des difficultés pourraient apparaître dès la fin de matinée sur les autoroutes A6b et les rocades (Boulevard Périphérique et autoroute A86) qui rejoignent les autoroutes A6 et A10. D'une manière générale La circulation restera très dense dans le sens des départs jusqu'en milieu de soirée.

Dans le sens des retours aucune difficulté particulière vendredi et samedi, classés vert, ainsi que dimanche, vert aussi, dans le sens des retours comme dans celui des départs. Mais si lundi le vert se poursuivra dans le sens des départs, la journée sera classée orange partout dans le sens des retours. Comme toujours, c'est la région capitale qui sera le plus à la peine. Ainsi, dans Paris et sa région, les difficultés de circulation se feront sentir jusque tard dans la soirée, surtout sur les autoroutes A10, A6 et A13.