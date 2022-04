Cher : Il offre un «space cake» lors d’un pot, ses collègues intoxiqués

Une mauvaise surprise. Huit plaintes ont été déposées après l'intoxication d'une dizaine de salariés lors d'un pot d'anniversaire dans une entreprise de La Chapelle-d'Angillon (Cher), en novembre dernier.

Après plusieurs mois d'analyse, les résultats des gendarmes sont tombés à la mi-avril : les employés intoxiqués avaient mangé un «space cake», un gâteau au cannabis, sans le savoir, révèle France Bleu Berry. Le salarié souhaitant fêter son anniversaire au travail avait apporté le gâteau, sans préciser sa particularité à ses collègues.

Certains collègues hospitalisés

Au total, une dizaine de salariés avaient été pris de vomissements et de maux de tête. Trois d'entre eux ont été pris de malaises plus sérieux et ont dû être hospitalisés en état d'urgence relative.

L'employé va être convoqué par la justice. Selon les informations du Berry républicain, il ne fait désormais plus partie de l'entreprise.