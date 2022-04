Olivia Ciappa obtient la condamnation d'Agnès Cerighelli, une ancienne élue (LREM), pour «Revenge porn»

Agnès Cerighelli a été condamnée à 10 mois de prison avec sursis et 5.000 euros d’amende pour des faits de cyberharcèlement à l’égard d’une photographe parisienne transsexuelle.

Ancienne élue des Yvelines, Agnès Cerighelli a été condamnée pour avoir délibérément diffusé des photos intimes de la photographe Olivia Ciappa, qui a récemment changé de sexe, a rapporté Le Parisien. L’avocate de cette dernière a déclaré que ces actes «ont eu des conséquences dramatiques, le préjudice morale et financier est colossale».

Après la fuite des photos intime d’Olivia Ciappa, celle-ci avait tenté de se suicider et a passé plusieurs jours dans le coma. «Cette femme est instable et dangereuse», a d’abord déclaré la victime avant de poursuivre : «cette condamnation ne suffira pas à me reconstruire».

Des clichés volés dans l’ordinateur de la victime

Leur confrontation avait commencé en 2019. Agnès Cerighelli avait alors qualifié Olivia Ciappa de «Chef de file du lobby LGBTQ+», des propos qui lui ont valu une condamnation. L’élue ne s’est apparemment pas arrêtée là en volant des photos intimes sur son ordinateur lors d’un piratage, puis les a diffusé sur les réseaux sociaux après un chantage sordide.

D’après la victime, les photos seraient compromettantes. «Ce sont des photos avec certains de mes partenaires qui sont parfois chanteurs, acteurs, hommes politiques», a-t-elle révélé. Quant à l’accusée, elle a décidé de faire appel de la sanction, la trouvant «inique, injustifiée et abusive». Un nouveau procès aura lieu dans deux mois.