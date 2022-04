Fêtes : Pâques, Pessah et Ramadan se tiennent exceptionnellement en même temps

En 2022, les trois fêtes religieuses, à savoir Pâques pour les chrétiens, Pessah pour les juifs et Ramadan pour les musulmans, tombent au même moment. Un fait qui arrive tous les 33 ou 34 ans.

C’est rare, mais ce n’est pas inhabituel pour autant. Même si chacune a ses propres traditions, les trois religions monothéistes partagent, néanmoins, la même période de festin cette année. En effet, ce dimanche 17 avril, les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ en même temps que la fuite des Hébreux, libérés de l’esclavage par Moïse, d’Egypte pour les juifs et la révélation du Coran au prophète Mahomet pour les musulmans.

A travers ces fêtes, chrétiens, juifs et musulmans partagent les mêmes valeurs et principes telles que le jeûne, la vie de prière intérieure et la grande attention portée aux personnes vulnérables.

Pâques et Pessah, deux fêtes inséparables

Pâques tombe officiellement le premier dimanche qui suit la pleine lune suivant le début du printemps astronomique. En pratique, la date de cette fête chrétienne se situe entre le 22 mars et le 25 avril. Elle est précédée par le Carême qui commence le mercredi des Cendres, soit le 2 mars cette année. Durant cette période les chrétiens sont tenus à jeûner et à faire pénitence durant quarante jours. Le dimanche des Rameaux, qui précède le dimanche de Pâques, marque le début de la Semaine sainte.

Quant à Pessah, ou la Pâque juive, elle dure 7 ou 8 jours durant lesquels les juifs jeûnent pendant 6 jours. La fête juive suit la logique chrétienne. Elle tombe en mars ou en avril. Cette date est déterminée en fonction du jour de la première pleine lune tombant après l’équinoxe de printemps, soit le 15 avril cette année, et se poursuit jusqu’au week-end prochain.

D’ailleurs, en hébreu, les deux premières lettres du mot «Pessah» signifient «bouche», «ssah» étant un moment où l’on raconte d’histoires. Pendant cette fête, les juifs racontent leurs histoires à leurs aînés.

Le Ramadan, une exception

A la différence de Pâques et Pessah, le Ramadan n’a pas de date, ni de période fixes. Il peut tomber à n’importe quel moment de l’année. Ce mois sacré constitue le neuvième mois du calendrier lunaire qui compte 29,5 jours. Contrairement au calendrier grégorien, les mois du calendrier musulman avancent de dix jours chaque année. Une raison pour laquelle la fête musulmane ne coïncide «presque jamais» avec les deux autres fêtes religieuses.

«Cela s'est certainement déjà produit auparavant. En fait, ça peut arriver tous les 33 ou 34 ans», estime Anne Vandenhoeck, professeur à la faculté de théologie et d’études religieuses de la KU Leuven en Belgique, interrogée par le site VRT.

Tous les ans, les musulmans observent l’apparition de la nouvelle lune le 29 du mois de Châabane. Cette année, le Ramadan a commencé le 1er avril en France.

Durant le Ramadan, les musulmans doivent jeûner, s’ils le peuvent, et s’abstenir de manger, boire et avoir des relations sexuelles entre l’aube et le crépuscule. La fête de l’Aïd, estimée le 1er mai, marque la fin du mois sacré. Un moment que les musulmans fêtent en famille et entre amis en dégustant de bons gâteaux et en donnant l’aumône aux plus vulnérables.