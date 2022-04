Grandes marées : la préfecture appelle à la prudence sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord

À partir de ce dimanche 17 avril et jusqu’au mardi 19 avril, les grandes marées sont de retour sur le littoral de la façade maritime de la Manche et de la mer du Nord.

Des coefficients de marée s’élevant de 100 à 103 sont attendus avec un grand soleil sur toute la région.

La préfecture maritime appelle les usagers «à la plus grande prudence» et rappelle quelques règles : avoir connaissance des horaires des marées pour ne pas être surpris par le flot et pouvoir anticiper la remontée de l’eau ; prendre connaissance des conditions météorologiques ; ne pas partir seul ; prévenir de sa destination et de son heure prévue de retour, et disposer d’un moyen d’alerte et de signalisation.

#GrandesMarées Du dimanche 17 avril au mardi 19 avril 2022 inclus, de forts coefficients de marée sont attendus allant jusqu’à 103 pour le lundi 18 avril 2022.





Restez vigilants et veillez à bien préparer toute sortie en mer ou sur l'estran ! ➡ https://t.co/Mg5Tmsx9IA pic.twitter.com/sMj7Z59Wr1 — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) April 14, 2022

La préfecture recommande enfin de connaître les numéros d’urgence : le 196 pour le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) et le 18.

Les pêcheurs à pied et les promeneurs sont notamment sous le radar des autorités, en raison des nombreux accidents chaque saison de grandes marées. Les autorités rappellent également qu’il suffit de quelques minutes pour être isolé par la marée montante.