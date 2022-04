Présidentielle 2022 : le vote blanc privilégié au second tour chez les soutiens de Jean-Luc Mélenchon

Abstention, vote blanc ou encore vote pour Emmanuel Macron ? Les résultats de la consultation des 310.000 soutiens de Jean-Luc Mélenchon pour le second tour de l’élection présidentielle viennent d'être publiés, ce dimanche 17 avril. Le vote blanc ou nul est arrivé en tête, avec 37,65% des 215.292 voix exprimées.

Le vote Macron arrive ensuite avec 33,4% des voix, devant l'abstention avec près de 29%. Le vote Le Pen n'était pas proposé, en vertu de la consigne donnée par le candidat LFI au soir du premier tour: «Vous ne devez pas donner une voix à Mme Le Pen».

De plus, cette annonce est précédée de la précision suivante: «Le résultat de cette consultation n’est pas une consigne donnée à qui que ce soit. Il indique quelles sont les appréciations des 215.292 personnes qui y ont participé. Chacun conclura et votera en conscience, comme il l’entend.»

Comme en 2017

La consultation était précédée par un mot de l'ex-candidat, Jean-Luc Mélenchon. Pour l'ancien candidat, qui a récolté près de 22% des voix le 10 avril, le second tour «se dénouera au mépris de nos répulsions les plus fondamentales. Une présidence sans autorité morale en sortira». Mais, ajoute-t-il, les deux finalistes «ne sont pas équivalents. Marine Le Pen ajoute au projet de maltraitance sociale qu’elle partage avec Emmanuel Macron un ferment dangereux d’exclusion ethnique et religieuse». «C’est pourquoi j’ai dit et je répète que pas une voix ne devrait se porter sur la candidate d’extrême droite».

Il avait déjà consulté ses soutiens en 2017, quand il avait terminé quatrième avec 19,58% des voix, avec la même exception: «Pas une voix à l'extrême droite». Et cette consultation avait également abouti à une majorité courte pour le vote blanc ou nul (36%), juste devant le vote pour Emmanuel Macron (près de 35%), un peu moins d'un tiers restant s'exprimant pour l'abstention.