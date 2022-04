RIC : comment fonctionnerait le référendum voulu par Marine Le Pen ?

Marine Le Pen l’a affirmé au cours de sa campagne : si elle est élue présidente de la République le dimanche 24 avril au soir, elle instaurera le RIC (pour «référendum d’initiative citoyenne») dans sa façon de diriger la France. Comment cela pourrait-il fonctionner ?

Le RIC défendu par la candidate du Rassemblement national aura pour ambition d’être «un outil efficace de contournement des lobbies et des intérêts trop puissants». En clair, elle souhaite s’inspirer du référendum d’initiative populaire (RIP), déjà prévu par la Constitution, mais en le modifiant sur des éléments clés.

Besoin de seulement 500.000 signataires de soutien

Quand le RIP a besoin d’être soutenu par un cinquième des parlementaires, soit 185 élus sur les 577 députés et 348 sénateurs, plus un dixième du corps électoral, soit plus de 4,5 millions de personnes, Marine Le Pen veut supprimer totalement la nécessité d’obtenir les signatures des parlementaires. Concernant les électeurs, un niveau largement rabaissé à 500.000 personnes, est avancé.

Cela aurait pour effet de rendre plus facile la proposition d’une loi et de rendre l’exercice plus «direct», en se passant de l’avis des parlementaires. Un changement qui ferait partie de la «révolution référendaire» voulue par Marine Le Pen pour les institutions, afin de donner, selon elle, plus de pouvoir aux Français.

Instaurer, modifier ou abroger une loi

Pour rappel, la méthode du RIC doit permettre de déclencher un référendum, afin d’instaurer une nouvelle loi, de modifier ou d’abroger une déjà existante. Par ailleurs, dans le cas où il s’agit d’un nouveau texte et qu’il est validé par le vote des Français, seul un nouveau référendum pourra le modifier. En revanche, s’il est rejeté par les votants, il ne pourra plus être proposé durant quinze ans.

L’eurodéputé RN Philippe Olivier a cependant précisé que «des sujets peuvent être anticonstitutionnels» et «des choses peuvent ne pas être souhaitables d’un point de vue juridique ou même éthique». Des thèmes comme la force de dissuasion nucléaire et «des intérêts vitaux français» seront ainsi automatiquement exclus, a-t-il indiqué.