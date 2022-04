DIRECT - Présidentielle 2022 : le compte à rebours est lancé

Interviews, meetings, déambulations... Semaine politique très chargée avec mercredi le débat de l’entre-deux-tours opposant Emmanuel Macron à Marine Le Pen, puis dimanche le second tour de l’élection présidentielle. Suivez toute l'actualité politique en direct.

12h39

Emmanuel Macron a affirmé que "l'élection présidentielle ne vaut pas changement de régime", ciblant le projet de sa rivale Marine Le Pen de révision de la Constitution par référendum.

"J'ai un clivage profond avec la candidate d'extrême droite, c'est que moi je suis pour réformer la Constitution en respectant les règles de la Constitution, ce qui me paraît justement être la définition même d'appartenir au champ républicain", a déclaré le président-candidat à France Culture dans un entretien enregistré vendredi et diffusé à six jours du second tour.

8h31

Laurent Jacobelli : «Nous serons heureux d'accueillir des décideurs de droite et de gauche ou même d'ailleurs s'ils ont la France au cœur», dans #LaMatinale pic.twitter.com/Opz0JSWVS4 — CNEWS (@CNEWS) April 18, 2022

6h38

Marine Le Pen se rendra lundi matin en Normandie, sur le thème "A la rencontre des Français: mission convaincre", avant de s'accorder une journée et demie de retraite dans l'Ouest pour potasser ses dossiers en vue du débat de mercredi.