«Nous avons perdu cinq ans avec Emmanuel Macron», estime Laurent Jacobelli porte-parole de Marine Le Pen

Invité de La Matinale de CNEWS ce lundi 18 avril, Laurent Jacobelli, porte-parole de Marine Le Pen, a pointé l’échec du quinquennat d’Emmanuel Macron.

«Ce quinquennat a été violent, a été inefficace», a souligné le porte-parole, estimant que la France avait «perdu cinq ans».

Laurent Jacobelli a accusé Emmanuel Macron d’avoir «insulté» les Français et «divisé» le pays. «C’est la violence contre les gilets jaunes, qui réclamaient simplement plus de pouvoir d’achat et plus de démocratie. C’est faire la sourde oreille quand les Français ne veulent pas de la réforme des retraites», a-t-il ainsi listé.

Assurant que Marine Le Pen «a un projet de rassemblement des Français», le porte-parole a souligné que «dimanche, c’est stop ou encore à Emmanuel Macron, stop ou encore à la violence sociale, stop ou encore à la perte de notre identité».