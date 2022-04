Législatives : Eric Zemmour appelle à une coalition avec le RN, Debout la France et les LR «qui refusent le macronisme»

En vue des prochaines élections législatives qui auront lieu en juin, Eric Zemmour a réclamé ce mardi une «grande coalition des droites et de tous les patriotes» pour «bâtir une majorité».

L'ex-candidat estime que la «campagne de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle est marquée par l'émergence de deux grandes coalitions, l'une macroniste, l'autre islamo-gauchiste», détaille-t-il dans un communiqué.

«J'appelle donc solennellement à l'union de toutes nos forces contre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon (...) Je tends la main au Rassemblement national, aux Républicains qui refusent le macronisme et à Debout la France», poursuit-il.

Avant le premier tour, Eric Zemmour avait évoqué sa possible candidature aux législatives, sans préciser dans quelle circonscription.

Interrogé sur France Inter pour savoir si le RN tendrait la main au candidat Reconquête pour les législatives, le président par intérim du parti Jordan Bardella avait répondu par la négative : «Nous allons tendre la main d’abord à l’élection présidentielle à l’ensemble des Français, mais on n’est pas dans l’alliance d’appareils, on n’est pas dans la combine».