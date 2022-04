Présidentielle 2022 : Edouard Philippe critique la position «irresponsable» de Jean-Luc Mélenchon

Edouard Philippe, soutien d’Emmanuel Macron, a critiqué le positionnement de Jean-Luc Mélenchon à l’approche d’un scrutin du second tour dans lequel «rien ne paraît joué».

Dans un entretien accordé au Figaro, l’ancien Premier ministre n’a pas caché son intention de voter pour Emmanuel Macron le 24 avril prochain.

Néanmoins, le maire du Havre a estimé que le second tour entre le président candidat et Marine Le Pen était plus qu’indécis. La raison ? Le grand nombre «d’inconnues qui pèsent sur le scrutin», à commencer «par l’abstention».

Souhaitant la mise en place d’un «front républicain» pour faire barrage à la candidate du Rassemblement nationale, Edouard Philippe n’a que très peu apprécié la position de Jean-Luc Mélenchon, le soir du 10 avril à l’issue du premier tour.

Des Insoumis indécis

En effet, comme en 2017, le représentant de la France insoumise a appelé à «ne pas donner une seule voix à Marine Le Pen», sans pour autant appeler franchement à glisser le bulletin d’Emmanuel Macron dans l’urne.

Jean-Luc Mélenchon : «Vous ne devez pas donner une seule voix à madame Le Pen» pic.twitter.com/hzNIfwJtTZ — CNEWS (@CNEWS) April 10, 2022

Pour autant, une partie des électeurs de Jean-Luc Mélenchon restent encore indécis quant à leur choix.

Selon le dernier baromètre OpinionWay pour CNEWS, 26% des Français ayant voté pour le député des Bouches-du-Rhône envisageraient de voter pour Marine Le Pen, 39% en faveur d’Emmanuel Macron, tandis que 35% pourraient s’abstenir.

Une position dont Jean-Luc Mélenchon est responsable, selon Edouard Philippe. «Renvoyer dos à dos Marine Le Pen et Emmanuel Macron est irresponsable», a-t-il indiqué.

Le président du parti «Horizons» a reproché à certains «responsables politiques» de ne pas «distinguer les deux candidats».

Une «prétention à la pureté qui s’exprime par le refus de choisir», qu’il a, une nouvelle fois, jugé «irresponsable».