Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron crédité de 56 % des intentions de vote contre 44 % pour Marine Le Pen

À cinq jours du second tour de l’élection présidentielle de dimanche, et à la veille d'un débat télévisé qui s'annonce décisif, le dernier baromètre CNEWS/OpinionWay, dévoilé ce mardi 19 avril, crédite Emmanuel Macron de 56 % des intentions de vote, contre 44 % pour Marine Le Pen.

Alors que le président sortant était vendredi dernier encore, crédité de 53 % des voix contre 47 % face à son adversaire du Rassemblement national, Emmanuel Macron gagne trois points, tandis que Marine Le Pen en perd trois de son côté.

Ce faisant, en l'espace d'un week-end seulement, quoique prolongé en raison du lundi de Pâques, l'écart entre les deux finalistes de la présidentielle se creuse nettement, passant de six à douze points.

Une dynamique favorable pour le président candidat donc, après son meeting de samedi à Marseille, à nuancer cependant dans la mesure où 24 % des personnes interrogées n'ont pas exprimé d'intentions de vote.

L'écart hypothétique entre les deux candidats reste également largement moins important qu'en 2017.

Pour rappel, il y a cinq ans, le candidat d'En Marche avait remporté l'élection présidentielle avec 66,10% des voix, contre 33,90% pour la candidate du RN.

La différence, certes notable, qui s'observe aujourd'hui reste une photographie et demeure donc fragile. Et elle l'est plus encore à la veille du traditionnel débat d'entre-deux tours, demain soir, avec une Marine Le Pen qui se dit mieux préparée que jamais.

Les données sociologiques du dernier baromètre OpinionWay tendent toutefois à plaider davantage en faveur d'Emmanuel Macron, le président sortant dominant les intentions de vote dans quasiment toutes les tranches d’âge. Il séduit ainsi 51 % des moins de 35 ans, 58 % des plus de 35 ans et jusqu'à 66 % des plus de 65 ans.

Encore une fois, et dans le sillage d'autres enquêtes, les CSP+ se tournent enfin majoritairement vers Emmanuel Macron (61 %) tandis que les CSP- choisissent Marine Le Pen (58 %).

Les électeurs Insoumis Toujours dans le doute

Autre enseignement, après la consultation lancée par la France Insoumise, il apparaît que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon (21,95 % des voix au premier tour) semblent toujours être dans le doute. En effet, 39 % des personnes ayant voté pour le candidat LFI le 10 avril ont l’intention de glisser un bulletin dans l'urne en faveur du président sortant.

En revanche, et malgré l’appel de Jean-Luc Mélenchon à ne «pas donner une seule voix à Madame Le Pen», 26 % des Français ayant voté pour lui y songent tout de même. Et selon le dernier baromètre OpinionWay pour CNEWS, 35 % des électeurs insoumis envisagent l'abstention.

Les intentions de l’électorat de l'ex-candidate LR Valérie Pécresse semblent plus claires. Les données récoltées indiquent que 66 % des Français ayant voté pour l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy pensent faire comme l'ancien président et accorder leur vote à Emmanuel Macron (contre 18 % à Marine Le Pen).

Les électeurs d'Eric Zemmour (Reconquête, 7,07 % au premier tour) et de Yannick Jadot (Europe Ecologie-Les Verts, 4,63 %) sont moins divisés. Ils suivent pour la plupart les consignes de vote de leur candidat respectif : Marine Le Pen pour Eric Zemmour et Emmanuel Macron pour Yannick Jadot.

* Enquête réalisée les 15 et 17 avril sur un échantillon de 1.060 personnes inscrites sur les listes électorales représentatif de la population française selon la méthode des quotas.