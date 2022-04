DIRECT - Présidentielle 2022 : Jour J pour le grand débat télévisé entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron

Marine Le Pen et Emmanuel Macron débattent ce soir à 21h, quatre jours avant le second tour de l’élection présidentielle. Suivez toutes les dernières informations en direct.

9h07

Les indépendantistes de Nouvelle-Calédonie ont demandé à leurs militants et sympathisants de « s’abstenir » dimanche lors du second tour de la présidentielle, ne voulant pas trancher entre « l’extrême droite » et le président sortant, auquel ils reprochent d’avoir maintenu le référendum sur l’indépendance en décembre dernier.

Cette consigne d’abstention a été communiquée mercredi dans un court texte signé du FLNKS (Front de libération national kanak socialiste), mouvement historique de la lutte kanak, mais également du syndicat USTKE, et sa branche politique, le parti Travailliste, et de la Dynamique unitaire sud (DUS).

« La consigne du barrage contre l’extrême droite ne souffre d’aucune hésitation. Néanmoins voter Emmanuel Macron signifie l’approbation de la consultation référendaire bidon du 12 décembre que le président sortant s’est entêté à organiser au mépris du peuple kanak », a indiqué la DUS, membre du comité de soutien à Jean-Luc Mélenchon, dans un communiqué.

6h00

Marine Le Pen et Emmanuel Macron se retrouvent ce mercredi soir pour le duel incontournable de l'entre-deux-tours de la présidentielle, mais avec un écart plus serré qu'en 2017.

Après moult tractations et tirages au sort, c'est le pouvoir d'achat, thème phare de la campagne de la candidate d'extrême droite, qui ouvrira le bal de 2H30.

Et ce sera Marine le Pen, placée à droite de l'écran, qui prendra la parole en premier et en dernier, ont indiqué TF1 et France 2.