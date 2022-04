DIRECT - Présidentielle 2022 : Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont arrivés sur les lieux du débat

Marine Le Pen et Emmanuel Macron débattent ce soir à 21h, quatre jours avant le second tour de l’élection présidentielle. Suivez toutes les dernières informations en direct.

19h53

Le président candidat Emmanuel Macron est arrivé sur place, au côté de la première dame Brigitte Macron.

19h48

La candidate du Rassemblement national est arrivée sur les lieux du débat.

19h39

Les soutiens des deux candidats Emmanuel Macron et Marine Le Pen commencent à arriver sur place. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal ainsi que le président par intérim du RN Jordan bardella sont arrivés sur les lieux du débat.

18h16

A quelques heures du débat de l'entre-deux-tours qui verra s'opposer le président sortant et candidat à sa réélection Emmanuel Macron et la candidate RN Marine Le Pen, la tension va monter d'un cran.

Alors qu'elle avait perdu des points en 2017, Marine Le Pen semble plus que jamais prête pour ce débat, d'après son entourage. Elle aurait réglé les derniers détails chez elle, entourée de ses proches conseillers.

De l'autre côté de la table, Emmanuel Macron, qui avait dominé les échanges en 2017 face à cette même adversaire, a épluché le programme de Marine Le Pen afin d'en repérer les failles.

Marine Le Pen, qui a remporté le tirage au sort, prendra la parole en première. Le premier thème abordé par les candidats est le pouvoir d'achat.

14h20

L'opposant russe emprisonné Alexeï Navalny a appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle française, accusant le parti de sa rivale Marine Le Pen de compromission avec Vladimir Poutine.

3/18 C’est sans hésitation aucune que j'appelle les Français à voter pour @EmmanuelMacron le 24 avril, mais je voudrais m’adresser à ceux qui n'excluent pas de voter pour @MLP_officiel. Je voudrais vous parler de la corruption et du conservatisme. — Alexey Navalny (@navalny) April 20, 2022

12h24

Les maires de gauche de la Seine-Saint-Denis ont appelé à voter pour Emmanuel Macron, estimant qu'avec Marine le Pen les habitants du département "seront les premières victimes des discriminations", dans un tribune publiée mercredi sur le site du Huffington Post.

"Nous élus, maires de gauche de la Seine-Saint-Denis, alertons sur les risques d'abstention au second tour de la présidentielle. Nous appelons les électeurs et électrices de nos villes à se déplacer aux urnes pour éviter le pire", écrivent les 14 maires de tous les bords de la gauche (PS, PCF, EELV, divers gauche) dans cette tribune co-écrite avec le président du département (PS) Stéphane Troussel.

La Seine-Saint-Denis affiche un taux d'abstention pour le premier tour de la présidentielle de 30.22%, le plus haut de la France métropolitaine contre 26,31% au niveau national.

11h31

Marion Maréchal et Guillaume Peltier, vice-présidents du parti Reconquête! d'Eric Zemmour, ont appelé mercredi Marine Le Pen à "ne pas oublier les valeurs de la droite", plutôt que celles de gauche privilégiées pour attirer les électeurs de Jean-Luc Mélenchon d'ici le second tour dimanche.

A quelques heures du débat télévisé qui opposera dans la soirée la candidate RN à Emmanuel Macron, Guillaume Peltier a souhaité sur RTL que Marine Le Pen y "trace une perspective pour la France (...) et surtout, ce qui m'inquiète ce matin, qu'elle n’oublie pas la droite, les valeurs de la droite", a-t-il souligné.

9h07

Les indépendantistes de Nouvelle-Calédonie ont demandé à leurs militants et sympathisants de « s’abstenir » dimanche lors du second tour de la présidentielle, ne voulant pas trancher entre « l’extrême droite » et le président sortant, auquel ils reprochent d’avoir maintenu le référendum sur l’indépendance en décembre dernier.

Cette consigne d’abstention a été communiquée mercredi dans un court texte signé du FLNKS (Front de libération national kanak socialiste), mouvement historique de la lutte kanak, mais également du syndicat USTKE, et sa branche politique, le parti Travailliste, et de la Dynamique unitaire sud (DUS).

« La consigne du barrage contre l’extrême droite ne souffre d’aucune hésitation. Néanmoins voter Emmanuel Macron signifie l’approbation de la consultation référendaire bidon du 12 décembre que le président sortant s’est entêté à organiser au mépris du peuple kanak », a indiqué la DUS, membre du comité de soutien à Jean-Luc Mélenchon, dans un communiqué.

6h00

Marine Le Pen et Emmanuel Macron se retrouvent ce mercredi soir pour le duel incontournable de l'entre-deux-tours de la présidentielle, mais avec un écart plus serré qu'en 2017.

Après moult tractations et tirages au sort, c'est le pouvoir d'achat, thème phare de la campagne de la candidate d'extrême droite, qui ouvrira le bal de 2H30.

Et ce sera Marine le Pen, placée à droite de l'écran, qui prendra la parole en premier et en dernier, ont indiqué TF1 et France 2.