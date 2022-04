L'édito de Jérôme Béglé : quels sont les enjeux du débat de ce soir ?

Dans son édito de ce mercredi 20 avril, Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du Journal du Dimanche, revient sur le débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, qui verra s'opposer Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ce soir à 21 heures.

A quoi sert un débat d’entre deux tours ? Et comment jugera-t-on que la seconde confrontation entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron est réussie ? A l’issue d’une campagne improbable et sans passion les deux mêmes candidats qu’il y a cinq ans se retrouvent. Leur prestation peut-elle infléchir la courbe des sondages ?

Marine Le Pen qui a réussi le tour de force de se doter d’une image positive peut-elle mettre en difficulté le président sortant qui opère depuis le premier route un virage. A gauche pour mieux capter l’électorat de Jean-Luc Melenchon ? Débat crucial ou discussion inutile dans laquelle chacun des candidats avance masqué.