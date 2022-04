L'édito de Pascal Praud : «Le Champ-de-Mars illustre tous les maux de la France»

«Le Champ-de-Mars illustre tous les maux de la France», déclare Pascal Praud, présentateur de l'Heure des Pros, ce mercredi 20 avril sur CNEWS, alors que riverains et élus politiques parisiens déplorent depuis plusieurs semaines l'insécurité qui y règne au quotidien.

«Insécurité, immigration, saleté, désordre, impuissance de l’Etat, travail clandestin... Rien ne change, rien n’est fait», avance celui qui assure que les problèmes que connaît le Champ-de-Mars ne seront sans doute pas débattus «ni par Emmanuel Macron, ni par Marine Le Pen» lors du débat de l'entre-deux-tours organisé ce mercredi.

Une «impuissance à agir»

«Personne n’en parlera, parce que c’est anecdotique sans doute. Et parce qu’il y a tant d’autres soucis en 2022 qu’un jardin du très chic 7e arrondissement», continue l'éditorialiste de CNEWS, pour qui le «Champ-de-Mars révèle cette impuissance à agir jusque dans les détails, puisque l’Etat et la mairie de Paris se renvoient la balle pour savoir qui doit intervenir».

En cause ? Une certaine insécurité vécue par les riverains et ressentie par les plus de 20 millions de touristes qui foulent cette pelouse chaque année (avant pandémie) et qui subissent la présence des vendeurs à la sauvette, l'insistance des conducteurs de tuk-tuks ou encore la pression des arnaqueurs au jeu de bonneteau, qui n'hésitent pas à duper les passants trop crédules.

«La France en 2022 ressemble à la pelouse du Champ-de-Mars. Un pays ouvert à tous les vents. Un pays impitoyable avec les commerçants, avec ceux qui paient impôts et taxes. Un pays qui tolère les vendeurs à la sauvette. Un pays que les touristes découvrent effarés et incrédules», poursuit Pascal Praud.

Et de conclure : «Comment soigner la France quand on n’est même pas capable d’agir au pied de la tour Eiffel ? Voilà une question que je pose sans illusion, tant je connais la réponse : ceux qui nous dirigent ne veulent pas, ne peuvent pas ou n’osent pas agir».