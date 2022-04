Sébastien Chenu, porte-parole de Marine Le Pen : «Nous allons faire tomber ce foulard islamique»

Invité de Laurence Ferrari dans la Matinale de CNEWS ce mercredi 20 avril, Sébastien Chenu, porte-parole de Marine Le Pen, est revenu sur la proposition de la candidate d'interdire le port du voile dans l'espace public.

«Le hijab c'est l'instrument de l'islamisme. Il faut une loi pour le combattre et donc nous allons faire tomber ce foulard islamique», a-t-il martelé.

Pas de changement de cap

Alors que plusieurs proches de Marine Le Pen ont affirmé récemment que l’interdiction du voile dans l’espace public n’était pas une priorité, pour Sébastien Chenu, il n’y a pas de changement de cap sur le sujet.

«Nous, notre combat, il est contre l’islamisme. Donc, on va commencer par fermer les mosquées radicalisées, on va arrêter les financements de l’islam radical. Tout ça, on va le mettre en place et il y a la question du voile», a-t-il détaillé. Et de poursuivre : «On va faire une loi parce que le voile islamique, le hijab, c’est la revendication visible de cet islam radical».

Le porte-parole de Marine Le Pen a répondu aux critiques sur la mise en œuvre d’une telle mesure, en cas d’élection à l’Elysée, précisant que cette loi sera présentée au Parlement, «qui décidera, comme pour toute loi de la façon dont elle s’applique».

«Nous allons définir ce qu’est le voile islamique, tout aussi simplement que nous allons définir ce qu’est l’islamisme», a-t-il ajouté.