Xavier Jugelé : il y a cinq ans, le policier était tué par un terroriste sur les Champs-Elysées

Il y a 5 ans la France vivait, comme aujourd'hui, au rythme de l'élection présidentielle. A quelques jours du premier tour, le 20 avril 2017, la campagne avait toutefois été marquée par l'assassinat du capitaine de police Xavier Jugelé, tué sur les Champs-Elysées.

Aujourd'hui candidat à sa réélection, Emmanuel Macron a rendu hommage au policier sur Twitter. «Sur l'avenue des Champs-Elysées il y a cinq ans, le capitaine de police Xavier Jugelé a fait face à un terroriste. La Nation allait perdre l'un de ses héros engagés pour nous protéger. Nous n'oublions pas», a-t-il écrit.

D'autres ont emboîté le pas au chef d'Etat, à l'image du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a publié une vidéo de la cérémonie organisée ce jour à la mémoire de cet homme de 37 ans, «victime du terrorisme dans l'accomplissement de son devoir». Le maire de Nice, Christian Estrosi, a lui aussi rendu hommage au policier sur Twitter.

Au moment de son assassinat par Karim Cheurfi, le 20 avril 2017, Xavier Jugelé se trouvait au volant d'un fourgon de police stationné en haut des Champs-Elysées. L'assaillant l'a tué par balles et a blessé trois autres personnes : deux policiers et une touriste allemande. Karim Cheurfi avait déjà été condamné en 2015 à 15 ans de prison pour tentative d'assassinats sur des policiers.

Un attentat revendiqué par Daesh

Survenu à trois jours du premier tour de l'élection présidentielle de 2017, l'assassinat de Xavier Jugelé avait durci la fin de la campagne et replacé les débats sur la lutte antiterroriste sur le devant de la scène. Une «lettre de revendication» avait en effet été retrouvée sur la dépouille de Karim Cheurfi, abattu par les forces de l'ordre, et l'attentat avait par la suite été revendiqué par Daesh.

Quatre hommes ont été jugés pour la mort de Xavier Jugelé. Le principal accusé, Nourredine Allam, était mis en cause pour avoir fourni la kalachnikov au tueur. Le 17 juin 2021, il a été condamné à dix ans de réclusion, dont deux tiers de sûreté. Si l'assassinat de Xavier Jugelé a bien été identifié comme un attentat terroriste, cette qualification n'a en revanche pas été retenue concernant les faits reprochés à Nourredine Allam.

Ce dernier avait dans un premier temps acheté la kalachnikov à deux autres accusés, reconnus coupables eux aussi. Yanis Aidouni a été condamné à six ans de prison et Mohammed Bouguerra à cinq. Le dernier accusé comparaissait libre pour avoir détenu l'arme et a finalement été acquitté.