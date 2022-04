DIRECT - Présidentielle 2022 : «Avec moi, il n'y aura aucune différence entre les Français», annonce Marine Le Pen en meeting à Arras

Au lendemain du débat qui les a opposés, les deux finalistes de la présidentielle Emmanuel Macron et Marine Le Pen vont mobiliser leurs troupes jeudi et tenter de convaincre les indécis pour l'avant-dernier jour de la campagne.

19h20

En meeting à Arras la candidate du RN Marine Le Pen est revenue sur le débat de l'entre-deux-tours, face à Emmanuel Macron.

«On a vu un Emmanuel Macron nonchalant condescendant et d’une arrogance sans limites. Un président ne devrait pas se tenir comme cela. Mais sommes-nous vraiment étonnés ? Son attitude d’hier soir, son dédain, c’est celui avec laquelle il traite les Français depuis bientôt 5 ans», a lancé Marine Le Pen en préambule de son discours.

17h17

La Russie a interdit jeudi l'entrée sur son territoire à 29 responsables politiques, personnalités médiatiques et hommes d'affaires américains en représailles aux sanctions prises par Washington contre Moscou pour son offensive contre l'Ukraine.

Parmi les personnes visées par cette mesure, dont la liste a été publiée par le ministère russe des Affaires étrangères, figurent notamment le dirigeant du géant du Web Meta, Mark Zuckerberg, et la vice-présidente américaine, Kamala Harris.

15h50

Emmanuel Macron a rejeté jeudi les critiques de Marine Le Pen sur son "arrogance" durant le débat de la veille, l'accusant de n'avoir "plus d'autres arguments" avant le second tour de la présidentielle. "On a eu 2h30 d'un débat qui a été respectueux", a répondu le candidat président à un journaliste durant un bain de foule à Saint-Denis (Seine Saint-Denis).

"On a eu beaucoup de respect l'un pour l'autre mais avec le fait qu'on (se) combat" sur deux projets qui ne sont "pas conciliables", a-t-il ajouté. Et "quand il n'y a plus d'arguments à opposer, on va en chercher d'autres", a-t-il poursuivi en mettant en cause les déclarations de responsables du RN depuis la fin du débat. Emmanuel Macron a souligné qu'il n'était "pas le commentateur de (ses) mimiques" et que c'était aux électeurs de "dire dimanche" au second tour qui avait gagné le débat. "J'ai eu face à moi un Emmanuel Macron égal à lui-même, très méprisant, très arrogant, y compris dans sa posture", a dénoncé jeudi Marine Le Pen en déplacement dans la Somme.

13h15

Les chefs de gouvernement allemand Olaf Scholz, espagnol Pedro Sanchez et portugais Antonio Costa appellent implicitement à voter pour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle française, dans une tribune publiée par le quotidien Le Monde.

12h34

Selon son entourage, le président candidat devrait s'exprimer devant ses partisans dimanche soir, à l'issue du scrutin, sur le Champs de Mars, au pied de la Tour Eiffel. Cette allocution devrait tenir compte du contexte de "gravité" liée à l'aggravation de la guerre en Ukraine.

12h28

L'ex-candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot appelle à voter Emmanuel Macron dans une tribune au Monde jeudi, "sans plaisir mais sans hésitation", évoquant aussi les législatives où il souhaite un "bloc écologiste, social et républicain puissant".

"Je déposerai un bulletin Emmanuel Macron dans l’urne pour empêcher Marine Le Pen et l’extrême droite d’accéder au pouvoir dans notre pays", écrit l'eurodéputé, réitérant son appel au soir du 10 avril, quand il avait obtenu 4,6% des voix.

"Je le ferai sans hésitation, sans ambiguïté, en toute clarté", dit-il, insistant: "S’abstenir, voter blanc ou nul, c’est rendre possible la victoire de Marine Le Pen."

12h21

Le président du géant russe du pétrole Loukoïl, Vaguit Alekperov, a démissionné, a annoncé jeudi l'entreprise, qui avait appelé début mars à arrêter rapidement l'offensive du Kremlin en Ukraine.

"Le président et membre du conseil d'administration de Loukoïl, V. Alekperov, a annoncé sa décision de renoncer à (ses) fonctions", selon un communiqué du numéro deux du secteur pétrolier russe. L'annonce intervient une semaine après que le milliardaire a été placé sur la liste des personnalités russes sanctionnées par le Royaume Uni.

9h15

15,6 millions de téléspectateurs ont suivi le débat d'hier. C'est moins qu'en 2017.

9h11

Emmanuel Macron sera en meeting ce vendredi à partir de 15h à Figeac, apprend-on.

9h07

Programme chargé ce jeudi pour les deux derniers candidats à l'élection présidentielle encore en lice. Marine Le Pen est en meeting à Arras à 17h. Côté Emmanuel Macron, un déplacement en Île-de-France est notamment prévu. Le chef de l'Etat sera l'invité de France 2 à 20h.