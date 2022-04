Gérald Darmanin sur l'emprunt russe du RN : «quand vous devez autant d'argent, vous n'êtes pas libre»

Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a réagi ce jeudi dans la Matinale de CNEWS, sur l'emprunt russe du RN, sujet de discorde entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen lors du débat de l'entre-deux-tours mercredi soir. «Quand vous devez autant d'argent, vous n'êtes pas libre», a-t-il estimé.

«Il est évident que Madame Le Pen dépend de la Russie et je pense que c’est important que les Français sachent que quelqu’un dépend d’une puissance étrangère», a-t-il expliqué pour justifier l’irruption de ce sujet lors du débat.

Selon le ministre de l’Intérieur, le prêt russe contracté par Marine Le Pen, pourrait parasiter les relations diplomatiques. «Nous avons des liens d’Etat à Etat, d’égal à égal. Nous n’avons pas des liens de dépendance», a-t-il martelé.

Et de souligner en exemple : «si je devais de l’argent à mes parents, je ne serais pas totalement libre. Ils me rappelleraient et c’est bien logique qu’à un moment donné, ils m’ont aidé et qu’il ne faut pas être ingrat».

Lors du débat mercredi soir, Emmanuel Macron a attaqué Marine Le Pen sur sa proximité avec la Russie, évoquant son prêt contracté en 2015 à une banque russe, proche du pouvoir. « Vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie, c’est ça le problème», a ainsi lancé le président sortant à son adversaire. Marine Le Pen a, de son côté, assuré être «une femme absolument et totalement libre».