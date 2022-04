Bison futé : quelles prévisions de circulation pour ce premier week-end où toutes les zones sont en vacances ?

Toutes les académies sont concernées par les vacances scolaires de printemps ce week-end. Bison futé annonce une circulation quasiment fluide sur toutes les routes de France, sauf en Île-de-France, dans le sens des départs, vendredi et dimanche.

D’après le centre d’information routière, «les vacanciers prennent leur temps pour partir et ne rentrent pas à la dernière minute». Une «dispersion dans le temps et dans l’espace» qui «permet de limiter les phénomènes de congestion sur les routes».

Ainsi, durant tout le week-end, la majeure partie du territoire est épargnée par les bouchons à l’exception de la région francilienne et des grandes villes, à moindre degré.

Vendredi, de nombreux bouchons sont attendus pour quitter les grandes métropoles, en particulier celles de la zone C (Académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles). Bison futé s’attend à une circulation dense en Île-de-France, et cela dès la fin de la matinée, en direction des barrières de péages des autoroutes A10 et A6.

Des ralentissements pourraient avoir lieu «sur les axes qui convergent vers ces autoroutes (A6b et A86)», d’après l’agence.

En milieu d’après-midi, l’augmentation sensible des débits et la conjugaison des flux de trafic correspondant aux trajets travail-domicile pourraient rendre la circulation difficile jusqu’en début de soirée.

Pour ce samedi, en revanche, Bison futé ne signale aucune entrave sur les routes de l’hexagone.

Dimanche, la circulation sera «dense entre le milieu de la matinée et celui de l’après-midi en direction des différentes barrières de péages». Des difficultés de circulation pourraient être enregistrées dès le milieu de la matinée, notamment sur l’autoroute A10.

L’élection présidentielle devrait avoir des conséquences sur la circulation. L’arrivée sur les routes des personnes «qui auront reporté leur départ au dimanche après être allées voter» devrait engendrer une «augmentation de la circulation», généralement observée le dimanche en fin de matinée. Ces difficultés de circulation pourraient se prolonger jusqu’en milieu d’après-midi.