Emmanuel Macron interpellé par des opposants depuis leur balcon à Figeac (vidéo)

En déplacement dans la commune de Figeac, dans le Lot, Emmanuel Macron a échangé avec des opposants, situés sur le balcon d'un bâtiment de la place Carnot.

Alors que le candidat LREM était en plein discours, à moins de 48 heures du second tour de l'élection présidentielle, il a été interrompu par le déploiement d'une bannière à son encontre et critique de ses prises de décision : «Quand tout sera privé, on sera privé de tout», pouvait-on lire.

La bannière, arrachée par les services de sécurité du président de la République, a fait réagir ce dernier.

Le candidat au second tour a tout d'abord invité ses opposants à arrêter de jeter des feuilles, «à être plus respectueux de la biodiversité et des forêts», avant de leur lancer le message suivant : «Félicitez-vous d'être dans une démocratie où vous pouvez interpeller un président comme ça, et j'espère que ça pourra continuer.

Parce que le 24 avril, avec une autre candidate, ce sera un autre choix», désignant la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen.