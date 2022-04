Marine Le Pen sur les accusations d’Emmanuel Macron sur un emprunt russe : «Tout cela est diffamatoire et a vocation à me salir»

Invitée de la Matinale de CNEWS, Marine Le Pen est revenue sur les accusations portées par Emmanuel Macron pendant le débat au sujet d’un emprunt russe du RN.

«La réalité c’est que c’est un mensonge et une diffamation, et c’est grave de dire ça quand on est président de la République», a-t-elle asséné.

Marine Le Pen a souligné que l’emprunt du parti n’avait pas été contracté auprès de la Russie mais auprès d’une banque tchéco-russe, «qui n’était même pas une banque d’Etat».

Et de marteler : «Tout cela est diffamatoire, tout cela a vocation à me salir».

Alors qu'Emmanuel Macron avait estimé lors du débat qu'elle ne serait pas libre, diplomatiquement, à l'égard de la Russie du fait de cet emprunt, Marine le Pen a assuré qu'elle avait «les mêmes positions» que le président sortant. «Quand il a reçu M. Poutine à Brégançon, dans sa maison de vacances, il ne l'a pas reçu à l'Elysée dans un cadre officiel et c'est en 2019», a également pointé la candidate.

«J'ai une vision géopolitique qui est déterminée par l'intérêt de la France et des Français et exclusivement par l'intérêt de la France et des Français», a-t-elle conclu sur le sujet.