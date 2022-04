Somme : un magnifique château vendu au prix d’un studio à Paris

Mis à prix 200.000 euros au cours d'une vente aux enchères, le château de Yaucourt-Bussus, dans les Hauts-de-France, a finalement trouvé preneur à 312.000 euros. Un montant comparable au prix d'un studio parisien qui a fait beaucoup réagir.

La somme paraît d'autant plus surprenante que la propriété, de 3,4 hectares, comprend, en plus de la bâtisse de 500 m², un parc ainsi que plusieurs dépendances.

Le prix aurait pu également être annonciateur de futurs travaux de rénovation, mais ce n’est pas le cas.

Le tribunal judiciaire d’Amiens a mis en vente ce bien du XVIIIe siècle afin de recouvrir les créances de son propriétaire.

Une demeure de 500m² ²

Flairant la bonne affaire, les personnes présentes à la vente, mardi 19 avril au tribunal d’Amiens, ont rapidement fait monter les enchères.

Pourtant, elles semblent s'être vite essoufflées au regard du prix final adjugé.

A titre de comparaison, certains studios parisiens coûtent aussi cher que ce château. Actuellement, le prix du m² dans la capitale est de 11.074 euros en moyenne, selon le site spécialisé Seloger.com. Sur ce même site, certains studios des quartiers les plus huppés de Paris se vendent à un prix plus élevé, entre 500.000 et 700.000 euros.

Les fans de l’émission «Bienvenue chez nous», ont d'ailleurs peut-être reconnu les lieux. L'ancien propriétaire du château, Christian du Perray, ainsi que sa gouvernante, ont participé au programme en 2014 et en 2016 après avoir construit des chambres d'hôtes.

Le châtelain avait aussi loué la demeure pour des événements comme des mariages. Un grand salon, six chambres, deux salles de bains, une grande salle à manger et une immense cuisine ont pu accueillir dans ce cadre de nombreux convives.