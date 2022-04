Présidentielle 2022 : tout savoir sur la période de réserve

Distributions de tracts, réunions publiques, sondages, résultats ou tendances… Dans l’espace public comme sur Internet et les réseaux sociaux, les candidats à la présidentielle et leurs équipes devront attendre la fermeture des derniers bureaux de vote, ce dimanche soir à 20 h, pour pouvoir à nouveau s’exprimer. Ce silence imposé est appelé la «période de réserve».

Depuis jeudi minuit en Outre-mer et depuis vendredi minuit en métropole, l’agitation politique a ainsi cédé sa place au calme. Une obligation légale mise en place afin de «garantir la liberté d’expression des électeurs et empêcher toute pression de nature à altérer la sincérité du scrutin», précise l’article L. 49 du code électoral à l'attention des deux candidats finalistes, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ainsi qu'à leurs équipes.

Ainsi, à l’instar de l’organisation d’une réunion électorale, la distribution de tracts ou autres documents de campagne est formellement interdite.

De même, il est défendu de «diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale» ou encore de «procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat».

Une amende de 75.000 euros

En cas de non-respect de l’article L.49 du code électoral, les contrevenants s'exposent à une amende de 3.750 euros. La diffusion de sondages pendant la période de réserve est sanctionnée encore plus durement, soit d'une amende pouvant aller jusqu'à 75.000 euros.

Comme les candidats, les autorités publiques ou encore les médias, les particuliers ne sont pas exemptés du respect de ces règles. Autrement dit, tous les citoyens doivent respecter les règles. D’après le Conseil constitutionnel il est donc «préférable de s’abstenir de toute activité de propagande la veille et le jour du scrutin».

Bien qu’elle ne dispose pas d’un pouvoir de sanction, la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l’élection présidentielle (CNCCEP) chargée de surveiller le bon déroulement de la période de réserve, a elle aussi explicité, dans un communiqué du 4 avril dernier, les obligations relatives à cette séquence de la vie démocratique française.