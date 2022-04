Emmanuel Macron : qui est Vanetty, le DJ qui anime sa victoire sur le Champ-de-Mars ?

Pour fêter sa réélection, Emmanuel Macron a convié une partie de ses soutiens sur le Champ-de-Mars. Pour animer cette soirée, le président a fait appel à «Vanetty», un DJ parisien.

Ce dernier est résident au Brach, un hôtel dans le 16e arrondissement de Paris.

Devant la tour Eiffel, l’ambianceur s’est fait remarquer sur les réseaux sociaux. En effet, dès l’annonce des résultats, confirmant la victoire d’Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, à hauteur de 58,7% des voix, Vanetty a fait danser la foule, et même quelques membres du gouvernement, sur la musique de «One More Time» (Encore une fois, en français) des Daft Punk.

La soirée commence avec « One More Time » des Daft Punk. Clin d’œil aux partisans d’Emmanuel Macron et leur slogan « Et 1, et 2 et 5 ans de plus ». #Presidentielle2022 pic.twitter.com/9OjvzVzyZ2

— Maxime Cliet Ruzza (@MaaximeCR) April 24, 2022