Île-de-France : le second tour de l'élection présidentielle remobilise (un peu) les électeurs

Les premiers résultats de la participation sont tombés à midi. Et contre toute attente, et alors que les vacances scolaires ont débuté ce week-end dans la région, les électeurs franciliens sont plus nombreux à être allés voter pour ce second tour, que lors du premier.

Alors que la participation s'élevait à 26,41% au niveau national, c'est bien en région parisienne que l'on vote le moins, alors que le taux de participation de certains départements comme à Paris (75) et en Seine-Saint-Denis (93) fait souvent partie des plus faibles de France.

Une participation en hausse à midi

Pour autant, le second tour de cette élection présidentielle semble avoir remobilisé les foules : dans chacun des 8 départements franciliens, la participation à midi est en effet équivalente ou en hausse par rapport au premier tour.

C'est le cas de Paris (75), qui affiche un taux de participation de 20,71 % à midi ce dimanche 24 avril, alors qu'il n'était que de 15,34 % dimanche 10 avril pour le premier tour. Même chose dans les Yvelines (78), où le taux de participation ce dimanche est de 22,41 %, contre 20,85 % au premier tour.

Mais aussi en Essonne (91), où le taux de participation ce dimanche est de 23,57 %, contre 18,89 % au premier tour, dans les Hauts-de-Seine (92), où le taux de participation ce dimanche est de 22,62 %, contre 19,13 % au premier tour.

Tout comme dans le Val-de-Marne (94), où le taux de participation ce dimanche est de 21,74 %, contre 19,84 % au premier tour, ou dans le Val d'Oise (95), où le taux de participation ce dimanche est de 21,18 %, contre 18,82 % au premier tour.

Même en Seine-Saint-Denis (93), département qui affiche ce dimanche à midi la plus faible participation, les chiffres sont en hausse par rapport au premier tour, avec 15,37 % de participation, contre 14,71 % dimanche 10 avril.

Seule la Seine-et-Marne affiche un taux de participation de 23,65 % à midi, quasiment équivalent à celui du premier tour (23,7 %)

La capitale à la loupe

Des chiffres similaires, voire supérieurs en Seine-et-Marne, en Essonne, dans les Hauts-de-Seine et dans le Val-de-Marne, à ceux observés lors du second tour de l'élection présidentielle de 2017.

A Paris par exemple, les électeurs avaient été 21,79 % à être allés voter avant midi lors du second tour de l'élection présidentielle de 2017, contre 20,71 % ce dimanche. Soit à peine plus de 280.000 personnes sur les 1.355.541 votants de la capitale.

Une participation à la hausse par rapport au premier tour, mais qui reste faible pour autant et qui s'explique notamment par plusieurs facteurs : déjà parce que les Parisiens ont davantage l'habitude d'aller voter en fin de journée (les bureaux de vote n'ont ouvert que depuis 4h au moment des estimations de midi, et restent encore ouverts pendant 8h jusqu'à 20h) et ensuite, parce que les vacances scolaires viennent de commencer dans la région.

A ce sujet, le nombre de procurations a d'ailleurs bondi de 17 % entre le premier et le second tour, avec 103.335 demandes de procuration traitées à trois jours du second tour.

Quant aux difficultés rencontrées par les Parisiens pour voter au premier tour, notamment confrontés à des files interminables et à manque important d’assesseurs, elles ont normalement été anticipées.

Si la municipalité parisienne a appelé ceux qui le pouvaient à se rendre aux urnes en journée et non en fin de journée, elle a en parallèle appelé les grands partis politiques à se mobiliser en masse pour proposer des assesseurs supplémentaires. En outre, 300 personnes se sont portées candidates pour venir gonfler les rangs si nécessaire.