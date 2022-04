Orne : une électrice vote avec une pince à linge sur le nez «pour montrer son dégoût»

Comme des millions de Français, Violette, une musicienne de 34 ans, s'est déplacée aux urnes ce dimanche 24 avril, pour le second tour de l'élection présidentielle. Un choix qui ne l'enchante guère puisqu'elle a décidé d'aller voter avec une pince à linge sur le nez.

C'est dans son bureau de vote situé dans le quartier de Monsort, à Alençon, que la jeune femme a glissé son bulletin dans l'urne, non sans mal. «C'est la première fois que je vote avec autant de dégoût», a-t-elle assuré auprès de nos confrères de Ouest-France. «Aujourd'hui, on a vraiment le choix entre la peste et le choléra. Ça pue notre avenir, je voulais le montrer».

Si elle a choisi de trancher entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, Violette a expliqué que bon nombre de ses amis ont préféré s'abstenir. Cette électrice de gauche a préféré venir avec une pince à linge, pour marquer le coup. «Nous sommes nombreux à être mécontents. J'espère que cela aura pu le montrer un peu».

Une abstention record

Le taux d'abstention au second tour de l'élection présidentielle s'élève à 27,8%, selon les estimations d'OpinionWay pour CNEWS et Europe 1.Jamais une abstention aussi forte n'avait été enregistrée à un second tour d'une présidentielle, à l'exception du record de 1969.

A 17h, le taux de participation s'élevait à 62,23%, soit plus de deux points de moins qu'en 2017, a annoncé le ministère de l'Intérieur