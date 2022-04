Présidentielle 2022 : Jean Lassalle «abstentionniste devant l'urne» au second tour

Jean Lassalle, ancien candidat à la présidentielle qui avait annoncé qu'il voterait blanc au second tour, s'est finalement abstenu ce dimanche en glissant son bulletin dans sa poche devant l'urne d'un bureau de vote de Lourdios-Ichère (Pyrénées-Atlantiques).

L'ancien candidat, qui avait recueilli plus d'un million de voix et 3,13% des suffrages lors du premier tour, a fait mine de glisser son «bulletin blanc» dans l'urne avant de le ranger dans sa poche et se déclarer «abstentionniste devant l'urne» face aux photographes.

«Hausser un petit peu le ton»

Après «ces quinze derniers jours de campagne, qui m'ont procuré autant de nuits blanches [...], je me suis dit que le vote blanc n'était plus à la hauteur», a expliqué le député de la quatrième circonscription des Pyrénées-Atlantiques élu depuis 2002. «Au nom de la circonscription qui m'a tellement fait confiance, il m'a semblé que je devais hausser un petit peu le ton et me mettre en danger, pour dire que la situation est préoccupante», a-t-il poursuivi.

Après «cet acte qui pourrait apparaître comme choquant ou insensé», selon ses propres mots, Jean Lassalle a indiqué être entré «dans une forme de maquis politique». Il a précisé qu'il comptait «continuer sa réflexion les semaines qui viennent» sur le maintien ou le retrait de sa candidature aux élections législatives de juin.