Présidentielle 2022 : Thierry Mariani traite Jean-Luc Mélenchon de «collabo»

En réaction à l’annonce de la réélection d’Emmanuel Macron à la présidence française ce dimanche 24 avril, Thierry Mariani a vivement critiqué Jean-Luc Mélenchon, coupable selon lui d’avoir guidé le chef d’Etat vers la victoire.

L’ancien ministre des Transports entre 2010 et 2012 a attaqué de front la tête de liste LFI pour son appel à ne pas donner la moindre voix à Marine Le Pen lors du second tour de la présidentielle.

Thierry Mariani : "Mélenchon porte ce soir une très lourde responsabilité (dans la victoire de Macron). Pendant 5 ans, il a expliqué qu'il était le premier opposant. Entre ces deux tours, il a été le premier collabo" #presidentielles2022 pic.twitter.com/9Di2hCMXtR — Europe 1 (@Europe1) April 24, 2022

«M. Mélenchon porte ce soir une très lourde responsabilité. Pendant 5 ans, il a expliqué qu’il était le premier opposant. Entre les deux tours, il a été le premier collabo. En ne s’opposant pas clairement à Emmanuel Macron, il lui laisse la main libre pour 5 ans de plus», a affirmé Thierry Mariani au micro de CNEWS.

Un traitement médiatique critiqué

Déçu du résultat de Marine Le Pen ce dimanche, le député européen a remis en cause le traitement médiatique dont a fait l’objet la candidate du RN entre le premier et le second tour de la présidentielle.

«Je ne m’attendais pas à un écart aussi important mais c’est vrai que ces 15 derniers jours, ça a été un déluge, où on expliquait aux Français que si Marine Le Pen gagnait, c’était l’apocalypse. On est déçu mais il faut préparer la suite : éviter que les Français donnent les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Est-ce qu’ils veulent que pendant 5 ans un président soit désormais sans retenue ? Comme l’a dit Marine Le Pen, elle conduira le combat pour les législatives», a conclu le conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur.