Affaire du Pont-Neuf : qu'est-ce que le HK G36, l'arme utilisée par l'un des policiers ?

Des policiers ont tiré sur une voiture qui leur aurait foncé dessus dans la soirée du 24 avril, sur le Pont-Neuf (Paris). Deux des occupants du véhicule ont été tués, et le troisième a été blessé.

Les tirs proviennent d'un HK G36. Ce fusil d'assaut, conçu par l'entreprise allemande Heckler & Koch, peut tirer 750 coups par minute.

Il est utilisé dans de nombreux pays, notamment par l'armée allemande et par la police polonaise. Les brigades anti-criminalité (BAC) françaises en ont été équipées après les attentats de 2015. Les HK G36 sont également utilisés pour armer la gendarmerie nationale, les unités d'élite du RAID, ou encore les brigades de recherche et d'intervention (BRI).

Le policier ayant tiré a été placé en garde à vue ce 25 avril, selon le parquet de Paris. Il était le seul armé d'un fusil d'assaut parmi les cinq agents présents lors des faits, d'après le compte-rendu d'intervention de la police.

Toujours selon celui-ci, la patrouille s'est dirigée vers une voiture garée en contresens peu avant minuit. La voiture a alors démarré et «foncé vers un des fonctionnaires qui s'est écarté pour l'éviter». L'un des policiers a ouvert le feu et tiré une dizaine de cartouches, dont «cinq ou six impacts ont atteint les individus».

Le conducteur de 25 ans et son passager avant, âgé de 31 ans, sont décédés. Le passager arrière, un homme de 42 ans, a été blessé sans que son pronostic vital ne soit engagé. Une enquête a été ouverte pour «tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique», afin d'éclaircir les circonstances du refus d'obtempérer du véhicule. Une deuxième enquête a été ouverte pour «violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner».