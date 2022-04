Carte : L'abstention est-elle une exception française ?

28% des Français ne sont pas allés voter au second tour ce 24 avril. Il s'agit de l'un des taux d'abstention les plus élevés de la Vème République pour une élection présidentielle. Mais la France est-elle réellement devenue mauvaise élève ?

Si l'on compare es résultats avec les autres pays de l'Union Européenne, l'Hexagone est en réalité dans la moyenne. Les deux tours confondus, 72,84% des Français sont allés voter. Ce taux de participation est semblable à celui des dernières élections générales italiennes, où 72,84% de la population s'est déplacée pour élire les députés et sénateurs.

Globalement, dans toute l'Europe de l'Ouest, plus d'un électeur sur deux continue de voter lors des élections les plus importantes du pays (la présidentielle pour la France, les fédérales pour l'Allemagne...).

Vote obligatoire en Belgique

Le meilleur taux de participation est atteint en Belgique. Plus de 9 Belges sur 10 se sont rendus aux urnes lors des élections fédérales de 2019, à noter tout de même que dans ce pays, le vote est obligatoire. Les abstentionnistes encourent une amende, tout comme au Luxembourg, où le taux de participation atteint également les 89,61% aux élections législatives de 2018. Le vote est aussi obligatoire en Grèce, au Danemark, au Liechtenstein et à Chypre.

En troisième et quatrième position, on retrouve la Suède (87,18% de participation aux législatives de 2018) et Malte (85,73% aux élections générales de 2022).

L'Europe de l'Est est davantage abstentionniste. Seul un tiers des Roumains (31,95%) est allé voter aux élections législatives de 2020. En Bulgarie, le taux de participation au dernier scrutin primordial était de 38,43%, et de 47,55% en Lituanie. La tradition du vote est beaucoup moins ancrée culturellement dans ces pays issus de la chute de l'URSS, ou influencés pendant plusieurs années par l'URSS.