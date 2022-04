Casques de Moto : que va changer la nouvelle homologation en juillet ?

A partir de juillet 2022, une nouvelle réglementation entrera en vigueur pour les fabricants et revendeurs de casques de moto.

Après plus de quinze ans, la certification ECE 22.05 pour ces équipements de sécurité obligatoires va disparaître et laisser place à la 22.06, plus sûre et surtout plus conforme à la circulation routière d'aujourd'hui.

En juillet prochain, les industriels ne pourront ainsi plus faire homologuer leurs nouveaux casques à l'ancienne norme, et un plus tard, en juillet 2023, ils ne pourront plus en produire.

Quelles differences entre les deux ?

La principale différence dans la nouvelle homologation se fera au niveau de la résistance sur l'ensemble des parties du casque au moment d'un impact. De nombreux tests seront effectués et devront désormais résister à des enclumes de toute forme projetées à différentes vitesses, beaucoup plus grandes mais aussi à différentes hauteurs pour simuler les chocs lors des collisions avec des équipements autoroutiers ou encore du mobilier urbain.

Les visières seront, elles aussi, mises à l'épreuve : elles devront résister à l'impact d'une balle d'acier tirée à une vitesse de 60 mètres par seconde, soit environ 215 km/h). Les visières ne devront alors pas se briser, se fendre, se déformer ou encore se détacher du casque.

L'objectif est d'inciter les fabricants à proposer des casques de moto plus solides et plus protecteurs en renforçant le niveau de protection au niveau de la tête du pilote.

Ces nouvelles normes amélioreront donc la protection offerte par les casques, mais les rendra en revanche beaucoup plus chers.

Toutefois, les conducteurs de deux-roues pourront continuer à rouler avec leurs anciens casques : les 22.05 ne seront pas interdits sur la voie publique, il ne sera simplement juste plus possible d’en acquérir de nouveaux en janvier 2024.