Champigny-sur-Marne : un jeune homme tué en pleine rue, après une agression

La commune de Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne (94), a été le théâtre de plusieurs agressions ce week-end, dont l'une mortelle. Ce dimanche 24 avril, un garçon âgé d'une vingtaine d'années y est décédé en pleine rue.

Selon les informations du parquet de Créteil (94) confirmées au conditionnel à CNEWS, pas moins de 15 personnes s'en seraient pris à lui et lui auraient asséné des coups de battes, couteau et masse. Voire de machette, comme le rapporte Le Parisien.

La veille déjà, sans que l'on sache si les deux affaires sont liées, un adolescent de 18 ans avait été grièvement blessé à coups de couteau, en plein centre-ville.

Si son pronostic vital n'est pas engagé, cette autre victime a également été touchée à plusieurs reprises, poursuivie par quatre hommes toujours en fuite.

Il y un an, en mai 2021, un jeune mineur avait été tué à l'arme blanche dans cette ville de plus de 76.000 habitants située à une quinzaine de kilomètres à l'est de Paris.

Un meurtre qui avait bouleversé la population, alors que la victime n'était âgée que de 17 ans.