Collection Morozov : la France saisit un troisième tableau lié à un oligarque russe

Un troisième tableau appartenant à une fondation privée russe liée à un oligarque russe, qui a été exposé dans le cadre de la collection Morozov, à Paris, restera en France.

«Le gel est confirmé pour l'oeuvre appartenant à la fondation» privée russe Magma, a indiqué le ministère de la culture. Ce tableau appartient à la fondation Magma liée à l'oligarque russe Viatcheslav Kantor, visé par les mesures de gel d'avoirs décidées par les pays occidentaux, à la suite de l'invasion de la Russie en Ukraine.

Paris avait alors annoncé le gel d'un premier tableau appartenant à Petr Aven, un proche de Vladimir Poutine qui figure sur la liste des personnalités russes faisant l'objet de sanctions occidentales.

Il avait précisé qu'un autre tableau - un portrait de Margarita Morozova du peintre Serov - resterait également en France à la demande des autorités ukrainiennes par mesure de sécurité. Il appartient au musée des Beaux-Arts de Dnipropetrovsk, dans l'est de l'Ukraine, et risquerait d'être endommagé.

Exposée à la Fondation Louis Vuitton du 22 septembre au 3 avril et présentée pour la première fois hors de Russie, la collection des frères Morozov, des industriels passionnés d'art moderne du tournant des XIXe et XXe siècles, comprend plus de 200 œuvres signées de grands maîtres tels que Van Gogh, Gauguin, Renoir, Cézanne, ou encore Matisse, André Derain, Pierre-Auguste Renoir, et Claude Monet.

Plusieurs toiles d’artistes emblématiques de l’avant-garde russe, tels que Répine, Vroubel, Korovine, Golovine, Sérov, Larionov, Gontcharova, et Malévitch, étaient aussi visibles tout au long des galeries.