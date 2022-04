Le président est-il obligé d’habiter à l’Elysée ?

Le palais de l'Elysée est la résidence officielle du président de la République depuis 1874. Si rien n’oblige le chef de l’Etat à s’y installer durablement, il est néanmoins soumis à quelques règles.

Il est préférable pour le chef de l’Etat en place de résider rue du Faubourg Saint-Honoré pour des questions de sécurité. De par sa fonction, le président de la République est en effet exposé à des risques.

Quel que soit son choix, il est cependant demandé au président d’être assez présent dans le palais, qui reste un symbole. En effet, c’est de l’Elysée que le chef de l’Etat s’adresse aux Français lors de ses allocutions et autres prises de parole.

Des difficultés à s’installer pour certains présidents

S’installer dans le palais de l’Elysée n’a pas toujours été un réflexe automatique pour les différents présidents de la République. A titre d’exemple, Nicolas Sarkozy n’avait toujours pas emménagé rue du Faubourg Saint-Honoré après sa passation de pouvoir. A l’époque, le gagnant de la présidentielle de 2007 et son épouse Cécilia Sarkozy avaient préféré rester dans leur appartement situé à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Même une fois marié avec Carla Bruni, Nicolas Sarkozy n’avait toujours pas décidé de vivre de manière régulière dans le palais.

D'autres présidents avaient choisi de ne pas s’installer «de façon permanente» à l’Elysée. C’est le cas de François Mitterrand, qui se rendait souvent dans la Nièvre, la Charente ou les Landes et vivait dans son appartement parisien situé rue de Bièvre, dans le 5e arrondissement.

Le premier président de la Ve république, Charles de Gaulle, avait quant à lui cherché à fuir la tradition. Songeant à s’installer au château de Vincennes, ce dernier avait pourtant résidé rue du Faubourg Saint-Honoré, tout en se ressourçant à Colombey-les-Deux-Eglises.

De son côté, François Hollande a changé d’avis. Avant son élection en 2012, le socialiste avait annoncé qu’il n’habiterait pas à l’Elysée. Cependant, pour des raisons de sécurité, celui qui défendait son image de «président normal» a fini par quitter son appartement du 15e arrondissement.

Une volonté d’être ensemble pour le couple Macron

Rapidement après son accession à l’Elysée, Emmanuel Macron a indiqué s’installer dans le palais de l’Elysée avec Brigitte. La sécurité de leur appartement du 7e arrondissement de Paris ne pouvait être assurée.

De plus, le couple voulait profiter de cette opportunité de vivre dans l’hôtel particulier pour se voir plus souvent. «Cela nous permet de nous voir dans la journée entre deux rendez-vous, et d’être ensemble pour dîner lorsque nous n’avons pas d’obligations particulières», avait confié Brigitte Macron dans un entretien pour Point de vue.