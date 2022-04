Emmanuel Macron à son QG de campagne : «soyez fiers et continuez à mener le combat»

Deux jours après sa victoire à l’élection présidentielle, Emmanuel Macron s'est rendu, ce mardi 26 avril en fin de journée, à son quartier général de campagne, rue du Rocher à Paris (8e). Une première sortie en tant que président réélu pour remercier ses équipes.

«Avec Brigitte on voulait vous dire un immense merci, ce que collectivement vous avez accompli est inédit», a-t-il souligné. «Normalement nous n'avions statistiquement, historiquement, aucune chance. Aucune chance. Mais nous l'avons fait», a-t-il également estimé.

Le chef de l'Etat a tenu à remercier les nombreux groupes qui se sont mis à son service : «merci au pôle idées, à la chefferie de campagne, au pôle mobilisation, au pôle argumentaire, aux affaires générales, au pôle communication, au service d'ordre».

Puis, il a abordé le prochain défi à venir de son parti politique, les législatives. «Dans les semaines à venir, il va falloir gagner, inspirer, enthousiasmer et continuer à rassembler le pays sur le projet qui est le nôtre autour du pacte scellé avec les Français ces 10 et 24 avril», a-t-il avancé.

Le moment convivial s'est terminé par un dernier message de la part du couple présidentiel. «Un immense merci à tous. Avec Brigitte nous savons que ce que nous vous devons à vous qui avez travaillé jours et nuits pendant des mois et des mois. Soyez fiers et continuez à mener le combat».

Les affaires courantes seront de retour jeudi, avec un premier Conseil des ministres post-présidentielle, dans l'attente d'un remaniement.