La maire PS de Canteleu mise en examen pour trafic de stupéfiants

Mélanie Boulanger, maire PS de Canteleu, a été mise en examen vendredi 22 avril pour complicité de trafic de stupéfiants et placée sous contrôle judiciaire.

«La maire et son adjoint ont été mis en examen des chefs de complicité, transport, acquisition, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire», a indiqué la vice-procureure de Bobigny Anne-Laure Mestrallet ce lundi.

MÉLANIE BOULANGER DÉJÀ ENTENDUE DANS CETTE AFFAIRE EN 2021

L'élue, qui a aussi été tête de liste PS aux régionales, avait déjà été interpellée à son domicile en octobre dernier, avant d'être remise en liberté le lendemain sans charge, faute de preuves. Son adjoint avait également été mis en examen lors de ce coup de filet où dix-neuf personnes avaient été arrêtées.

Lors d'une conférence de presse après sa garde à vue, elle avait affirmé n'avoir «aucun lien» avec les trafiquants de drogue de sa commune et clamé son innocence: «je sais que je suis irréprochable».

Arnaud de Saint-Rémy, avocat de Mme Boulanger a expliqué à la suite de cette nouvelle interpellation que «si on veut avoir une plénitude de droits pour agir, être mis en examen» et que «ce choix procédural a été celui du juge d'instruction et ça nous va très bien».

D'après nos confrères du Paris Normandie, la maire de Canteleu a écrit aux élus de la ville ce week-end, pour les informer que «le juge d’instruction a décidé de me faire bénéficier des droits reconnus à la personne mise en examen, ce qui me permettra d’avoir pleinement accès au dossier, d’en être pleinement acteur, et ainsi mettre en évidence mon innocence».

À ce stade de la procédure, Mélanie Boulanger, qui a interdiction d’entrer en contact avec les autres suspects dans le cadre de son contrôle judiciaire, bénéficie toujours de la présomption d’innocence.