Réélection d’Emmanuel Macron : vers un gouvernement restreint ?

Vainqueur du second tour de l’élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron penserait à resserrer ses rangs en vue des législatives. Le Président de la République compterait désormais travailler avec une équipe réduite jusqu’à la mi-juin.

Alors que le dernier Conseil des ministres de l’actuel gouvernement Castex sera probablement réuni jeudi au lieu de mercredi comme initialement prévu, Emmanuel Macron réfléchit en effet désormais à la composition de son prochain gouvernement.

D’après des sources gouvernemetales à Franceinfo, le président de la République ne souhaite pas repartir sur un gouvernement pléthorique composé de 42 ministres et secrétaires d’États et opterait plutôt pour un exécutif resserré. Celui-ci ne sera composé que de dix à quinze ministres.

Ce n’est pas la première fois qu’Emmanuel Macron compte sur une équipe resserrée. Lors de son premier mandat, le chef de l’État avait composé un gouvernement restreint qui comptait dix-huit ministres et quatre secrétaires d’État et qui, par la suite, a été complété après les élections législatives pour arriver finalement à dix-neuf ministres et dix secrétaires d’États.

Un gouvernement pour «rassembler un pays divisé»

La nouvelle équipe gouvernementale, qui pourrait être complétée après les législatives du 12 et 19 juin, devra, avec les nouveaux conseillers nommés à l'Élysée, porter les grands chantiers annoncés par le chef de l'État, à savoir l’écologie, l’école, la santé, les retraites, l’emploi et le pouvoir d'achat.

L’objectif du prochain exécutif sera d’incarner la «nouvelle méthode» qu'Emmanuel Macron a promise, avec davantage de concertation, pour rassembler un pays «divisé» et «fracturé» et de lutter contre «l’État profond», ces hauts-fonctionnaires qui font parfois de la résistance notamment au ministère des Finances.