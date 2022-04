Sable du Sahara : un nouveau nuage attendu aujourd'hui

Comme un air de déjà-vu. Un nouveau nuage de sable du Sahara devrait toucher certaines régions du pays ce mercredi 27 avril. Un phénomène déjà observé trois fois en France depuis le début de l’année.

Cette quatrième fine pellicule jaune-orangé devait ainsi envelopper le sud-ouest de la France avant de remonter jusqu’en Bretagne en fin d’après-midi, selon les prévisions de Météo France.

Des «gouttes sableuses» pourraient elles aussi toucher l’Aquitaine et les Pyrénées.

D'après la prévision du modèle #MOCAGE #Meteofrance, passage de poussières désertiques demain, mercredi 27, sur le Sud-Ouest avec quelques dépôts au sol. pic.twitter.com/k0610iXnp0 — Météo-France (@meteofrance) April 26, 2022

Des particules transportées par le sirocco

Ces nuages de sables sont transportés par le sirocco, un vent chaud et sec, qui souffle à la surface du sol du désert du Sahara. Les particules les plus petites se concentrent dans l’air, tandis que les plus lourdes retombent au sol.

Ce phénomène météorologique se répète de plus en plus. Pour rappel, en mars dernier, des épisodes similaires avaient été observés.

Ils ont été responsables de traces jaunâtres sur les vitrines des voitures, en plus de plonger le crépuscule d’un ciel jaune orangé.

Cependant, ce nouveau phénomène pourrait, toujours selon Météo France, être moins intense que les précédents. De ce fait, le ciel ne pourrait changer que très légèrement de couleur.