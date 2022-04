Chômage : les chiffres du premier trimestre dévoilés aujourd'hui

La Direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques (Dares) va dévoiler aujourd’hui le bilan du chômage lié au premier trimestre de 2022, soit les derniers chiffres du premier quinquennat d’Emmanuel Macron.

Chaque mois, ces chiffres, qui devraient être publiés vers midi, donnent une vision sur le nombre de chômeurs et les actions menées par le gouvernement pour faire baisser le chômage en France.

Au premier semestre de 2017, soit deux mois avant l’élection d’Emmanuel Macron, le taux de chômage s’établissait à 9,6 % de la population active avec 2,7 millions de personnes selon l’Insee.

Il y a un an, ce taux était de 8,1 % avec 2,4 millions de chômeurs en France (hors Mayotte). Ce taux a ensuite continué à diminuer de 0,7 points au quatrième semestre de la même année pour atteindre 7,4 % en décembre 2021.

Emmanuel Macron défend son bilan

Sur le sujet du chômage, le chef de l’État avait eu un vif échange avec Marine Le Pen lors du débat de l'entre-deux-tours. Comptant les catégories A, B et C de Pôle emploi, la candidate du Rassemblement national avait qualifié les efforts mis en oeuvre par son rival de «victoire modeste».

«On a malgré tout, contrairement aux chiffres que vous pouvez donner, le chômage est passé de 9,6% à 7,4 %. Et le Bureau international du travail, comme son nom l’indique, est l’organisme qui fait référence, il ne vous plaît peut-être pas, mais personne ne compte les catégories B et C du chômage, puisque ce sont des actifs partiels», avait répliqué Emmanuel Macron.