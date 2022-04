DIRECT - Guerre en Ukraine : Washington ne laissera pas Moscou «intimider» l'Europe en coupant les livraisons de gaz, assure Joe Biden

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergeï Lavrov a affirmé ce lundi que le risque «d'une troisième guerre mondiale était réel». La Moldavie craint une extension du conflit sur son sol. Les dernières informations en direct.

17h45

Quarante-cinq Ukrainiens ont été libérés suite à un nouvel échange de prisonniers avec la Russie, a annoncé Kiev jeudi, comme d'ordinaire sans révéler le nombre de Russes qui ont été remis à Moscou.

"Un autre échange de prisonniers a eu lieu. Aujourd'hui, 45 de nos hommes ont été libérés de captivité russe", a indiqué sur Telegram la vice-Première ministre ukrainienne, Iryna Verechtchouk.

Il s'agit de 13 officiers et 20 soldats, dont cinq blessés, ainsi que de 12 civils, a-t-elle précisé.

17h43

Les enquêteurs ukrainiens ont identifié "plus de 8.000 cas" présumés de crimes de guerre depuis le début de l'invasion russe, affirme la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Venediktova.

"Nous avons maintenant plus de 8.000 cas", a-t-elle dit dans un entretien avec le média allemand Deutsche Welle.

17h23

Faisant un point depuis la Maison Blanche, le président américain Joe Biden a estimé que «c'est Vladimir Poutine qui est coupable (de la situation), pas les sanctions». Il a également annoncé que les Etats-Unis ont livré 10 armes anti-char pour chaque blindé russe et a ajouté «nous n’attaquons pas la Russie, nous aidons l’Ukraine à se défendre».

Joe Biden : «Nous n’attaquons pas la Russie, nous aidons l’Ukraine à se défendre» pic.twitter.com/Oijxoiqd8G — CNEWS (@CNEWS) April 28, 2022

16h30

Le président américain Joe Biden va demander au Congrès de débloquer 33 milliards de dollars supplémentaires pour répondre à la guerre en Ukraine, dont 20 milliards en aide militaire, a indiqué jeudi un haut responsable américain.

Cette énorme "assistance militaire et sécuritaire" équivaut à "des armes et des munitions allant au peuple ukrainien", a-t-il ajouté.

15h22

Dix soldats russes ont été mis en examen jeudi pour des crimes présumés commis à Boutcha, a annoncé le procureur général d'Ukraine sur son compte Telegram.

"Dix soldats de la 64e brigade de fusiliers motorisés russe ont été mis en examen, en lien avec le traitement cruel de civils et d'autres violations de la loi et des coutumes de la guerre", a indiqué le procureur.

Selon l'enquête, les militaires russes ont, pendant leur occupation de Boutcha en mars, "pris en otage des civils qui ne participaient pas aux hostilités et n'étaient pas armés. Les occupants ne leur ont donné ni à manger ni à boire", a détaillé le procureur.

14h44

«Il y a une augmentation des rayonnements mais cela ne représente pas de danger pour le moment», a indiqué Rafael Grossi, chef de l'agence internationale de l'énergie atomique.

14h11

Joe Biden propose de transférer à l'Ukraine des avoirs russes saisis.

9h40

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a appelé jeudi Moscou à "accepter de coopérer" avec l'enquête de la Cour pénale internationale (CPI) sur de possibles crimes de guerre perpétrés en Ukraine. "Quand nous voyons ce site horrible, je vois combien il est important d'avoir une enquête complète et d'établir les responsabilités", a déclaré M. Guterres, en visite à Boutcha, banlieue de Kiev où les Ukrainiens accusent les Russes d'avoir massacré des civils pendant qu'ils occupaient la ville en mars. "J'appelle la Russie à accepter de coopérer avec la CPI", a-t-il ajouté.

7h18

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres se rend jeudi dans la banlieue de Kiev, à Boutcha, Irpin et Borodianka, théâtres d'exactions imputées à l'armée russe, tandis que Moscou poursuit son offensive dans l'est et le sud de l'Ukraine. De son côté, l'Union européenne a accusé mercredi la Russie de "chantage" après qu'elle eut cessé la fourniture de gaz à la Pologne et à la Bulgarie tandis que les Occidentaux poursuivent leurs efforts pour armer les Ukrainiens face à la Russie.

Le chef des Nations unies est arrivé en Ukraine en provenance de Moscou où il a plaidé auprès de Vladimir Poutine pour un cessez-le-feu "dans les plus brefs délais". Mais sur le terrain, les forces russes accentuent leur offensive, particulièrement dans la région de Kharkiv et de Donetsk, dans l'est du pays, a affirmé jeudi matin l'état-major des forces ukrainiennes. Kiev accuse les forces russes d'avoir commis des massacres à Boutcha, Irpin et Borodianka, après la découverte de dizaines de cadavres portant des vêtements civils dans ces localités occupées puis abandonnées par l'armée russe.

6h00

Les députés canadiens ont adopté mercredi une motion condamnant les "actes de génocide contre le peuple ukrainien" menés par la Russie et reconnaissant qu'il existe "des preuves claires et abondantes de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité systématiques et massifs". "La Chambre des communes a adopté une motion concernant des actes de génocide contre le peuple ukrainien", a annoncé la chambre basse du Parlement sur Twitter.

Le texte, déposé à l'initiative d'une députée du Nouveau parti démocratique (NPD, gauche), Heather McPherson, a été adopté à l'unanimité. La motion précise qu'il "existe des preuves claires et abondantes de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité systématiques et massifs commis contre le peuple ukrainien par les Forces armées de la Fédération de Russie, sous la direction du président Vladimir Poutine".