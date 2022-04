Elon Musk annonce vouloir acheter Coca-Cola pour (re)mettre de la cocaïne dedans

Après avoir racheté Twitter pour la somme de 44 milliards de dollars (environ 40 milliards d'euros), Elon Musk propose désormais d’acquérir Coca-Cola pour y réintroduire de la cocaïne. Une blague qui a, sans doute, trouvé son public.

Critiqué pour sa conception de la liberté d’expression sur le réseau social, Elon Musk a répondu aux messages «moqueurs» des internautes avec ironie.

«Après je vais racheter Coca-Cola pour remettre de la cocaïne dedans», a écrit le fondateur de Tesla sur Twitter. «Faisant en sorte que Twitter nous donne un maximum de plaisir!», a-t-il ajouté.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in

— Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022