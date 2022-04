Issy-les-Moulineaux : la Halle Eiffel bientôt réhabilitée en marché

Désaffectée pendant des années, la Halle Eiffel d'Issy-les-Moulineaux (92) va retrouver ses lettres de noblesse. Après avoir été déplacée de quelques mètres dans le cadre des travaux de construction du nouveau siège d'Orange, elle a finalement été désamiantée et entièrement rénovée. Elle accueillera une halle gourmande, à partir de la rentrée prochaine.

«Situées juste à côté du nouveau siège monde d’Orange, avec une superbe vue sur la Seine, les halles historiques d’Issy-les-Moulineaux vont reprendre vie en 2022. L’ambition est de recréer la place de village où les travailleurs et habitants du quartier pourront faire leur marché et se restaurer», détaille le groupe Biltoki, choisi par Orange, lors d'une consultation pour créer et gérer une halle gourmande dans cette infrastructure historique de 1.000 m2.

«Des produits de qualité et de proximité»

Expert en la matière, ce groupe français – installé dans sept villes françaises et à l'initiative de projets similaires, en cours de développement en France et à l’international – a été sélectionné pour son «savoir-faire [...] en matière de création de halles gourmandes, notamment dans des cadres architecturaux historiques, en centre-ville» et pour sa capacité à «proposer des produits de qualité, de proximité, tout en s’appuyant sur le tissu artisanal et commerçant local», comme l'explique la municipalité isséenne.

Afin d'honorer une telle promesse, un comité de sélection des commerçants, auquel participe la municipalité, a été créé, «en vue de proposer une large offre de produits de qualité et de restauration», explique le maire de la ville, André Santini, dont l'expertise est requise «pour sa connaissance des acteurs locaux pouvant correspondre au projet». L'idée étant en effet de «pouvoir évaluer les offres commerciales proposées, pouvant répondre aux besoins des habitants et des futurs utilisateurs du secteur».

Concrètement, cette halle gourmande sera répartie sur deux niveaux. Au rez-de-chaussée, 20 stands seront aménagés autour du café Biltoki, centre névralgique et lieu de rencontre de la halle. Parmi eux, des commerces de bouche traditionnels tels qu'une boucherie, une boulangerie, une poissonnerie, une fromagerie ou encore un primeur. Des commerçants qui sont d'ailleurs en cours de recrutement.

Au niveau supérieur se trouveront un café Joyeux, connu pour aider à l'inclusion de personnes atteintes de trisomie 21 mais aussi une cuisine réservée au collectif Meet my mama, qui promeut une cuisine réalisée «par les mamans du monde entier». En outre, des tables en bois seront installées un peu partout pour que tous ceux qui le souhaitent puissent consommer les produits sur place.