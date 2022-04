Jordan Bardella : «Je reste à la tête du Rassemblement National» au moins jusqu'au 10 septembre

Invité de la matinale de CNEWS ce jeudi, Jordan Bardella a confirmé conserver la présidence par intérim du RN jusqu'au 10 septembre. «Ensuite, c'est Marine Le Pen qui décidera ou pas s'il revient à la tête du parti», a-t-il dit.

Interrogé par Laurence Ferrari sur son ambition de rester président du parti, y compris par intérim, Jordan Bardella a assuré qu'il «restait à la tête du Rassemblement National [...] pour l'instant». «J'avais une mission par intérim dans le cadre de la campagne présidentielle qui va s'achever le 10 septembre», a-t-il expliqué.

un nouveau/nouvelle président(e) bientôt élu(e) ?

«Au délà, c'est Marine Le Pen qui prendra cette décision», avance-t-il, annonçant que plusieurs hypothèses étaient à l'étude dont celle que la candidate du RN à l'élection présidentielle reprenne la présidence du parti ou celle de l'élection d'un nouveau président de parti. Et d'assurer : «soit elle reviendra à la tête du Rassemblement National, et si non, il y a aura un congrès pour élire le ou la président(e) du Rassemblement National».

«Servir la France et les Français, pour Marine, c'est le combat de toute une vie et peu importe la manière, peu importe la forme, elle va évidemment continuer de mener le combat et de tirer notre famille politique», conclut Jordan Bardella, qui rappelle qu'elle a réuni «sur son nom plus de 13,5 millions d'électeurs».

«Un score encore jamais réalisé dans l'histoire de notre famille politique», rappelle l'élu RN de 26 ans, député européen depuis près de 3 ans, proche de Marine Le Pen, et encarté au parti depuis sa majorité.