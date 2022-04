Législatives : Jordan Bardella à Fréjus pour lancer la campagne du RN

La déception de la défaite au second tour de la présidentielle n’est peut-être pas encore digérée, mais il faut déjà retourner au combat pour le Rassemblement national. Jordan Bardella doit ainsi lancer la campagne des législatives ce jeudi soir, lors d’un déplacement dans le Var.

Le président par intérim du RN est sur le devant de la scène, tandis que Marine Le Pen s’est retirée quelques jours pour souffler.

Son premier rendez-vous pour la nouvelle campagne qui commence a été fixé dans le Var, département favorable au RN (Marine Le Pen y a obtenu plus de 55% des voix au second tour de la présidentielle), mais où aucun de ses candidats n’était parvenu à devenir député en 2017. Ils avaient été battus au second tour dans six circonscriptions sur huit au second tour.

Cette fois, le RN compte bien être plus en réussite. Jordan Bardella va profiter de son déplacement à Fréjus pour annoncer les noms des candidats investis par le parti dans le département. Il se murmure qu’il pourrait lui-même en faire partie, dans la circonscription de Saint-Tropez.

Une bataille des législatives difficiles

En parallèle de cette annonce, c’est bien l’ensemble de la campagne des législatives du Rassemblement national qui va se lancer ce jeudi soir. Fort de son score historiquement haut à la présidentielle, le parti entend obtenir un maximum de députés. Son but est évidemment de constituer un groupe parlementaire (au moins quinze élus), mais l’objectif ultime serait de devenir le premier parti d’opposition à Emmanuel Macron.

Le format électoral actuel, sans proportionnelle et favorisant les alliances, n’est pourtant pas favorable au RN. Le parti, malgré les appels de Reconquête, via Eric Zemmour et ses lieutenants, risque de se retrouver esseulé. Des ententes avec certaines personnalités pourront être trouvées, mais aucun accord d’appareil n’est pour le moment souhaité.

Le combat, face à une gauche qui tente de se réunir et au pôle constitué autour du président Macron, s’annonce donc difficile.