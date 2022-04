Législatives : Marine Le Pen candidate, pas Jordan Bardella

Le président du RN par intérim Jordan Bardella a annoncé ce jeudi, lors d’un déplacement dans le Var, que Marine Le Pen sera bien candidate aux élections législatives, mais pas lui.

Celle qui était il y a encore quelques jours candidate à la présidentielle se présentera dans sa circonscription du Pas-de-Calais, dont elle est déjà députée.

Pressenti pour être également candidat, dans le Var, Jordan Bardella ne se présentera finalement pas, a-t-il indiqué.

Il a par ailleurs affirmé que des candidats RN ou soutenus par le parti seraient présents dans toutes les circonscriptions du pays.

Une bataille des législatives difficiles

En parallèle de cette annonce, c’est bien l’ensemble de la campagne des législatives du Rassemblement national qui s'est lancée ce jeudi soir. Fort de son score historiquement haut à la présidentielle, le parti entend obtenir un maximum de députés. Son but est évidemment de constituer un groupe parlementaire (au moins quinze élus), mais l’objectif ultime serait de devenir le premier parti d’opposition à Emmanuel Macron.

Le format électoral actuel, sans proportionnelle et favorisant les alliances, n’est pourtant pas favorable au RN. Le parti, malgré les appels de Reconquête, via Eric Zemmour et ses lieutenants, risque de se retrouver esseulé. Des ententes avec certaines personnalités pourront être trouvées, mais aucun accord d’appareil n’est pour le moment souhaité.

Le combat, face à une gauche qui tente de se réunir et au pôle constitué autour du président Macron, s’annonce donc difficile.