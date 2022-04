LFI : François Ruffin qualifie Emmanuel Macron de «bâtard» de François Hollande

Ce jeudi 28 avril, François Ruffin est revenu sur la réélection d’Emmanuel Macron. En évoquant l’état actuel du pays et de la gauche, le député Insoumis a qualifié le chef de l’État de «bâtard» de François Hollande.

«Aujourd’hui, il y a un drapeau de la gauche qui est haut, qui peut briller alors qu’il pourrait ne plus exister», a d'abord dit le député LFI de la Somme ce matin sur France Inter.

«Quand on a eu cinq ans de (François) Hollande, et que son héritier, son fils, ou son bâtard, Emmanuel Macron, est présenté comme étant la continuité de cette gauche-là, ça pourrait être laminé dans le pays. Et ça ne l'est pas», a-t-il ajouté.

Lors de son intervention, François Ruffin avait tout de même reconnu la réélection «légitime» d’Emmanuel Macron. Toutefois, le député Insoumis a estimé que le projet que porte le chef de l’État est «minoritaire» le mettant en garde contre «le temps de tension dans lequel nous entrons».

Une union pour faire barrage à Emmanuel Macron

Hier, mercredi 27 avril, dans les «4 vérités» sur France 2, Clémentine Autain, soutien de Jean-Luc Mélenchon, avait évoqué la volonté de la gauche de faire barrage à Emmanuel Macron aux législatives.

«Nous avons un enjeu : faire en sorte qu'une majorité ne permette pas à Emmanuel Macron d'appliquer son programme, mais nous permette de transformer le quotidien de millions de Français», avait-elle affirmé.

La député LFI de la 11e circonscription de Seine-Saint-Denis avait tenu à rappeler que «seulement» une union de la gauche pourrait engendrer la victoire.

«Nous avons la volonté de construire une fédération et de proposer à nos partenaires de bâtir ensemble cette fédération populaire», a-t-elle expliqué.